Murat Ağırel: Madem yüzde 80’ini devlet karşılayacaktı neden özelleştirdiniz?

Asgari ücretle geçinen, veyahut sadece 2500-3000 lira emekli maaşıyla “yaşamaya”, nefes almaya çalışan on milyonlarca insan var bu ülkede.

Her eve ortalama 350-500 TL elektrik faturası geliyor. Kış geldi. Kışın insanlar birazcık ya, birazcık ısınmak isteyince 2 bin liralık faturayı kapısına asmaya başladınız.

Devletten bir de bekliyoruz, gariban vatandaşını bu kirli düzenden koruyacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, vatandaşı, enerji şirketlerinin isteği doğrultusunda düzenlemiş zaten.

Biz yasal bile olmayan ARGE, yatırım ve ihale maliyetlerini niye şirkete ödüyoruz. Bu şirketler yatırım yapsınlar yatırım maliyetleri devletin elinden çıksın diye özelleştirilmedi mi? Bir metre kablo, boru döşemeyen firmalar ARGE yapıyoruz adı altında bizi niye soyuyor?

Merak etmeyin bu soruların hiçbiri cevaplanmayacak. Başımızda ülkeyi “şirket” gibi yönetmek isteyen ve yöneten bir iktidar olduğu sürece parası olanın en ufak hukuki boşlukta milyonları kazandığı, gariban vatandaşın ise fazla fazla faturasını ödediği bir düzende devam edeceğiz.

Böyle deyince de “devlet gerçek faturanın yüzde 80’ini vatandaşa yansıtmıyor” diyorlar. Yansıtmıyor da yüzde 80’lik ödemeyi niye özel dağıtım şirketlerine yapıyor. Madem yüzde 80’ini devlet karşılayacaktı, bunca altyapı ve devlet yatırımını neden özelleştirdiniz?

Murat Ağırel’in yazısı