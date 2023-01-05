Murat Ağırel: İlaç skandalında son perde

Eski Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş…

Gayriresmi ortağı olduğu TR Pharma ilaç firmasının pahalı ilaçları dikkat çekiciydi. Nasıl olmuş ise ödeme listesine alınmış. Dönemin kurum müdürü bir gün Fatih Çırakoğlu’nu arıyor.

Osman Dinçbaş’ın kendisini aradığını ve “Chenodioksikolik” isimli ve kutusu 11 bin 850 Avro olan ilaçtan 1000 adet, yani yaklaşık 1 yıllık alım yapılmasını istediğini ancak olumsuz yanıt verdiğini anlattı.

Ertesi gün Fatih Çırakoğlu’nun yanındayken Osman Dinçbaş arıyor ve “Müdür efendi herkesi aştık, seni aşamıyoruz, bu ilaç 1000 kutu alınacak” diyor.

Fatih Çırakoğlu da “Biz en fazla altı aylık ilaç alıyoruz. Bir yıllık ilacı hiçbir firmadan almadık, bu firmadan da alamayız” diyor. Karşı taraf “Peki siz görürsünüz” deyip telefonu kapatıyor.

Hemen dört kişilik bir Maliye Bakanlığı müfettiş ekibi geliyor. İşletme olmamamıza rağmen denetlemeye çalışıyorlar. Sonra bize resmi yazı geliyor. Abartısız dört kamyon belge fotokopisi istiyorlar. Fakat hiçbir şey çıkmıyor.

Araştırıp baktım.

Osman Dinçbaş 2021 yılında görevinden alındı. Bahse konu firma TR Pharma Rus ortaklı bir firma. İlk kuruluş 2013 tarihli. Alexey Repik ve Ideogen AG adlı bir firma ile ortak. 11 Temmuz 2013’te ise Türk ortağı Mehmet Can Göker oluyor. Göker’in babası ROCHE adlı ilaç firmasının yönetim kurulunda. Roche CEO’su William Burns Mehmet Can Göker’in nikâh şahidi.

Murat Ağırel’in yazısı