Murat Ağırel: Gayrimüslim vatandaşlarımızın eski arazileri ve evleri üzerinden büyük 'organizasyon' dönüyor

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Öğrendim ki 100 yıl önce İstanbul vb. yerlerde yaşamış gayrimüslim vatandaşlarımızın eski arazileri ve evleri üzerinden büyük bir “organizasyon” dönüyor.

Özellikle Hazine’yi ve maliyeyi zarara uğratan işlemler yapılıyor. Üstelik iddialara göre bu organizasyona bürokrasinin içerisinden isimler de katılıyor.

Bakın benzer konudan açılmış bir davada geçen bilirkişi raporunda, mahkemeye delil diye sunulan bir fotoğraftaki kişinin “keskin bakışları”, 1890 doğumlu arazi sahibinin fotoğrafına benziyor diye 50 milyon dolarlık değeri olan bir tapu kaydı hakkında devir teslim işlemi yapmak istiyorlar.

Murat Ağırel’in yazısı