Murat Ağırel: Erdoğan 21 yıllık iktidarında ilk defa yenildi

Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidarında ilk defa yenildi. Seçilemedi. Artık yeni mazbatasını alabilene kadar hükmü kesin bir cumhurbaşkanı değil.

Tabii alabilirse.

Sosyal medyanın kendimizi kandırmasına da izin vermeyin. Nasıl seçimden önce zafer şarkıları söyleniyorsa şimdi olduğu kadar da büyük bir kayıp yaşanmadı.

Twitter’a kalsa Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55-60’la kazanıyordu. Şimdi de sosyal medyaya kalsa Erdoğan büyük bir zafer elde etti. İkisi de değil. İktidar propagandası ikinci tur için zemin hazırlıyor.

Erdoğan’ın apar topar balkon konuşması yapmasının nedeni de böyle bir hava yaratmaktı. Balkon konuşmasında bile kesin bir zafer ilan edemeden sahneden ayrıldı.

Yaşanan duygu yoğunluğunu anlıyorum; 21 yıllık bir beklentinin, gündoğumunun eşiğindeyiz. Fakat biliyoruz ki günün en karanlık saatleri güneşin doğuma en yakın olduğu zamandır.

Olayları geniş açıyla, süreci uzun vadeyle değerlendirmek gerekir. Günlük, anlık olaylara duygusal tepkiler vermek doğru değil.

Halbuki göremiyoruz. Erdoğan ilk defa iktidar olamadı. Ve ikinci turda da ne kadar yüzde 49’luk bir oy da alsa zayıf olan taraf. Mesele süreci yönetememekten kaynaklanıyor.

Sinan Oğan’ın açık bir şekilde Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini düşünüyorum. Millet İttifakı’nın kaçak göçmenleri, Suriyelileri göndermek konusunda verdiği mesajların zayıf kaldığını daha doğrusu vatandaşlar nezdinde tam hissedilemediğini de sonuçlardan görüyoruz.

Murat Ağırel’in yazısı