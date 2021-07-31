Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: AKP el birliğiyle Cumhuriyet kurumunu batırmış

Öğrendim ki bu uçakların 5 tanesi hazırdı, hazır olmayanlar ise birkaç milyon dolar tamiratla kullanılabilir hale gelebilirdi. Yapılmadı.

THK’nın kendi malı uçaklar varken Rusya’dan milyonlarca dolara uçak alınıyor, THK kayyumu ise yangınlar varken düğüne gidiyor. Cenap Aşçı düğündeyken Şahin Akdemir ise itfaiyecilere canla başla su taşırken hayatını kaybediyor.


Üstelik Türk Hava Kurumu, 44 tane değerli arazisini Ağustos ayında satışa çıkarıyor. Şimdi anladınız mı THK’nın neden etkisizleştirildiğini, neden ısrarla seçim yapılmayarak kayyumla yönetildiğini…

Cenap Aşçı da bir TV kanalına çıkıp, “Benim uçakları yarın kullanmak istesem kullanamam. Kullanmam için 4 milyon dolar yatırım yapmamız gerek. Bir buçuk milyar lira borcu olan bir kurum nasıl 4 milyon dolar yatırım yapsın” diyor. 

Anlayacağınız AKP el birliğiyle Cumhuriyet kurumunu bilerek ve isteyerek batırmış.

Murat Ağırel’in yazısı

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.