Münih'te araç kalabalığa dalmıştı: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi nedeniyle ağır yaralanan bir anne ve kızı hayatını kaybetti.

Fotoğraf: NEXTA / X

Kentte 24 yaşındaki bir Afgan, aracını Verdi Sendikası’nın düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişi yaralanmıştı.

Ülke basınının Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi’ne dayandırdığı haberlere göre olayda ağır yaralan iki yaşındaki kız çocuğu ile 37 yaşındaki bir kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Anne ve kızı da o gün Verdi Sendikası’nın düzenlediği gösteriye katılmıştı.

Bugün olay yerini ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, şu açıklamayı yaptı:

“Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmayı ve elbette, eğer ülkede ikamet hakkı yoksa, cezasının sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmayı beklemelidir.”

Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan, ifadesinde aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf etmişti.