Müküs Çayı’na düşen hemşireden 31 gündür haber yok: 130 kişi arıyor

Siirt’in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı’na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları 31 gündür sürüyor. Çalışmalar, 130 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Fotoğraflar: AA

Pervari Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran’da Beğendik Beldesi yakınlarında ayağı kayarak çaya düşmüş, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmış ancak kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılmıştı.

Güneş’in bulunması için 130 kişilik ekip çalışıyor.

Çalışmalara Siirt jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, güvenlik korucuları ile Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri katılıyor.

Müküs köprüsü ve Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü arasıyla köyden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesine doğru çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanları da kontrol ediyor. Zorlu coğrafi koşullara karşı halatlarla güvenlik önlemi alıyor.