Arkadaşını kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılan hemşire rafting botlarıyla aranıyor

Siirt’in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışması devam ediyor.

Fotoğraflar: AA

Pervari Sağlık Müdürlüğü’nde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran’da Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak çaya düşmüş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı. Sudan çıkarılan Timurtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Güneş’in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, Botan Çayı’nın Güleçler, Narsuyu ve Ayvalıbağ köyleri mevkisinde de yürütülüyor.

Bitlis ve Van’dan giden jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi), AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekiplerinden oluşan yaklaşık 135 kişinin katıldığı çalışmalarda, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle halat bağlanan rafting botları da kullanılıyor.

Çay kenarındaki ağaçlık ve kayalık alanlarda da arama yapan ekipler, bazı bölgelerdeyse dron desteğiyle çalışmaları sürdürüyor.