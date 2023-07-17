Müjdat Gezen: Bu üç harfli sözcüğü tarif edebilen var mı?

Aşk. Bu üç harfli sözcüğü tarif edebilen var mı? Ben edemem, söyleyeyim. Yani başlığı öyle koydum diye aşkı tarif edeceğimi sandıysanız sizi yanıltmayayım. Ben aşkın tarifini biliyorum. ‘Yüce sevgi, sevginin en üst katı’ gibi küçük şeyler söyleyebilirim ama aşk öyle büyük bir şey ki küçük sözcüklerle tarif edilmemeli. Bana biri çıkıp tam anlatsa şu işi. Bu yaşıma geldim hâlâ öğrenemedim. Leyla’ya âşık olduğumu biliyorum ama tarif edemiyorum tam anlamıyla.

Sözcükler eksik kalıyor. Şiirler yazıyorum ona ama tam anlatamıyorum. Annem bir kere bana demişti ki: “Beni seviyor musun, sevmiyor musun tam anlayamıyorum.” İnsan annesini sevmez mi? Çok severdim annemi. Ama ona da tam anlatamamışım sevgimi. Aşk ise bambaşka bir kavram. Anlatamıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıveriyor. Sizden rica etsem, bana yazılı olarak tarifler misiniz? Aşk nedir? Nâzım bazı dizelerinde anlatmaya çalışmış bunu. Ama devreye Vera girince o da yetersiz kalmış. Güzel bir şey olduğu malum. Aksi halde koca Hollywood Aşk Güzel Şeydir diye film çeker miydi?

Müjdat Gezen’in yazısı