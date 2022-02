Muhsin Kızılkaya: 21’inci yüzyılın ‘büyük Rus’u ne yazık ki Putin’dir artık

Şimdi yine güç zamanıdır.

Kimse kalmadı Ukraynalı kardeşleriyle savaşıyorlar şimdi, ülkelerini işgal ediyorlar.

Rusya’da umut yerini korkuya bırakmış durumda.

Zaman geriye dönmüş.

Aleksiyeviç’in deyimiyle “İkinci el, kullanılmış bir zamanı” yaşıyorlar şimdi.

İşte bu ruhu şahlandıran kişi; yaptığı her şey yanında kar kalan, her türlü baskıcı girişimi mubah sayılan, her türlü anti demokratik hareketi yurttaşları tarafından memnuniyetle karşılanan, yasakları en ufak bir eleştiriye uğramayan, çiğnenen onurlarını dirilten adam olarak gördükleri despot, inatçı, kafasına estiğini yapan Vladimir Putin’dir. (…)

Dostoyevski’nin, Tolstoy’un yurduna bakın! O dahilerin ülkesi son yüzyılda yetiştire yetiştire bir Putin yetiştirdi. 21. yüzyılın “Büyük Rus”u ne yazık ki Putin‘dir artık.

Muhsin Kızılkaya’nın yazısı