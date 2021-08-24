Muharrem Sarıkaya: Tezkere çıkmazsa Kabil’deki hukuki durum tartışmalı hale gelir

Bakan Akar’ın da dikkat çektiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kabil’deki görevini üstlenmesi için yeni bir Tezkere’ye ihtiyacı var.

Bunun için Salı gününe, yani 31 Ağustos’a kadar TBMM’den yeni görev tanımıyla yeni bir Tezkere’nin çıkması gerekiyor.

Ancak şu ana kadar bu konuda bir gelişme ne AK Parti ne de MHP’de söz konusu…

TBMM Başkanlığı’nın da şu an için henüz bir çağrı hazırlığının olmadığını da belirtmeliyim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem görüştüğü ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına hem de basının önünde dile getirdiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kabil’de kalması isteniyorsa Tezkere hazırlığının önümüzdeki 5 gün içinde yapılması gerekiyor.

AK Parti MYK’nın dünkü toplantısında konu ele alınır diye bekleniyordu, ancak Sözcü Ömer Çelik, ele alınmadığını belirtti.

“Bir ihtiyaç duyulursa TBMM’ye arz edilecektir” dedi.

Ancak hemen belirteyim, eğer Tezkere çıkmazsa, Kabil’de bulunan askerin hukuki durumu tartışmalı hale gelmekle kalmaz, maaş almalarında dahi ciddi sorunla karşılaşılır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı