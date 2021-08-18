Muharrem Sarıkaya: Taliban’ın önündeki en büyük tehlike kendi iç muhalefeti olacak

Ayrıca, kendilerinden beklenenin ötesinde bir tutum sergileyeceğini de ilk günden göstermeye başladı.

Özellikle de kadınlara yönelik.

Taliban’ın basın ekibinden Abdul Hak Mammad Afgan’ın televizyonda bir kadın sunucunun sorularını yanıtlaması da bunun bir başka göstergesi.

Dolayısıyla Taliban da aradan geçen zaman içinde deneyim kazandı; o da kendisine bu kez daha uzun süre kalıcı olacağı algısının güçlenmesine yol açtı.

Taliban’ın bundan sonraki süreçte önündeki en büyük tehlike, dış güç yerine, kendi iç muhalefeti olacak.

Çünkü bu denli yüksek iç göçün bir bölgede toparlanmasının, iç çatışmayı getirmesi de kaçınılmaz bir gerçek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı