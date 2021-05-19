Muharrem Sarıkaya: Siyasetin ‘Ok boomer’ halleri…

Siyasi partilerin son dönem animasyonlara yönelmesinin gerisinde de bu yatıyor.

Oysa Z kuşağı denilen yaş grubu siyasetten uzaklaşmak için animasyona yöneldiğini fark etmiyor; bunu yaparak onların özel alanına girdiğini; daha da itici hale geldiğini görmüyor.

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Bunun nedeni de genç kuşağın deyimiyle siyasetin “Ok boomer” halleri…

Anlamı da ikinci dünya savaşından sonra nüfus patlamasıyla doğan ve “boomer” diye bilinen kuşağa gönderme…

Yani 1940’ların sonundan, 1960’ların ortalarına kadar doğanların, üstten bakan, terbiye tembihleri ve tavsiyeleriyle dolu cümlelerine, kendisine “zoomer” adını veren Z kuşağının yanıtı.

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Sürekli öğütlerden sıkılan, “ben senin yaşındayken…” diye başlayan cümlelere kulak tıkayan, Z kuşağının “tamam dede anladık; sen konuş ben yoluma gideceğim” demesi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı