Muharrem Sarıkaya: Maliyetin yükü Kiev’den çok Moskova’nın sırtına binecek

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna kararının maliyetinin, Abhazya, Osetya veya Kırım’dan çok ağır olacağı açık.

Bugünden gösteriyor ki bu maliyetin yükü Kiev’den çok daha fazla Moskova’nın sırtına binecek.

ABD ve batı ülkeleri de bu maliyeti daha fazla arttıracak adımlar atması için Putin’i ilk günden beri cesaretlendiriyor.

Doğalgaz ve petrolden dolayı uğrayacağı yüksek maliyeti göze almaktan da kaçınmıyor.

Belki ABD ve AB ülkeleri açısından bu katlanabilecek bir durum olabilir.

Ancak turizm ve enerji ihtiyacının önemli bölümünü Rusya’dan sağlayan Türkiye’ye yükü batılı ülkelerden çok daha hissedilir olacaktır.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı