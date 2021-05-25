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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun Twitch yayınından beklenenden yüksek dönüş elde edilmesi cesaretlendirmiş

Son dönem Z kuşağı diye anılan kesime yönelik yoğunlaşma da buradan kaynaklanmış.

Kılıçdaroğlu’nun twitch yayınından beklediklerinden daha yüksek dönüş elde edilmesi de kendilerini cesaretlendirmiş.

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CHP bir süredir yeni sosyal medya uygulamalarını deniyor; Kılıçdaroğlu’nun mutfak sohbeti, eşinin börek hazırlığına desteği, gençlerle video konferans aracılığıyla buluşması da bunun uygulamaları arasındaydı.

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak önderliğindeki grup, bir süredir yeni propaganda modelini uygulamaktaydı.

Son örneği de “Demokrat Kemal amca” yaklaşımıyla twitch alanında uygulandı.

Devamını getirmekte de kararlılar.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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