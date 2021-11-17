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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Helalleşmenin kodları…

CHP lideri Kılıçdaroğlu, son bir haftadır “helalleşme” başlığı altında yeni bir açılım yapıyor.

Şurası açık, bu söylemler CHP’nin oylarında bir anda zıplama yapmayacak.


Ancak tabuları sarsması, statükoyla bağları koparmaya muktedir olma çabasına girmesi açısından önemli bir adımın atılmasını; liderlik ve karizmanın bütünleşik inşasını sağlar…

CHP lideri de bir süredir bunu inşa etme çabasını sürdürüyor.

Verdiği mesaj da net; “devleti yakın gelecekte ben yöneteceğim ve bu helalleşmeyi başaracağım” algısını bir paketin içinde sunuyor.

CHP’ye yönelik belirli kesimlerde var olan tereddüt, kaygı, endişeyi de bu aşamada savuşturmak istiyor…

Siyaset konusu olmaktan çıkararak bir anlamda siyaset üstü bir zeminde de meseleyi ele alıyor, geleceğe, çocuklara bırakılmış bir hizmet olarak sunuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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