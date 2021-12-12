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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Ekonominin merkezinden siyasetin merkezine bakınca ne görünüyor?

Ekonominin merkezinden, siyasetin merkezine bakınca ne görünüyor?

Veya onlar Ankara’ya nasıl bakıyor?


Nazım Hikmet’in Tuna şiirinin adını alan ırmağın suyuna yazdığı gibi “Başında İstanbul havası…” bir halde iki gündür İstanbul’da farklı kesimlerle sohbet ediyorum.

Hep iki kentten meseleye bakış açısı farklı olurdu; son kertede Ankara haklı çıkardı.

Buna da daha çok kerteriz alınan noktalar neden olurdu.

Dikkat ettim bu kez bakışta bir ayrışma yok, meseleye bakış için odaklanılan konular, başlıklar ve meseleye yaklaşımlar aynılaşmış.

Paramı kazanırım, işime bakarım anlayışından, kazanabilecek miyim, devam edebilecek miyim kaygısına geçilmiş.

Dikkatimi çeken ise bu kaygının var olduğu kesimlerin ağırlıklı bölümünün AK Parti’ye gönül vermiş kesimler olması.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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