Muharrem Sarıkaya: Ekimin başında bir gecede vaka sayısındaki artışa anlam veremiyorlar

Tezlerine göre vaka sayıları 60-65 bine çıktığı günlerden 5 ile 15 gün geçtikten sonra hasta veya ölen kişi sayısında da artış olmalıydı…

Türkiye bu rakamlara 17 gün önce çıktığı için kısmi kapanmaya gidildi…

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Dolayısıyla 17’nci günün sonunda geçmiş iki haftanın getirisinin yansıması olmalıydı; yani hasta ve ölüm sayıları da artmalıydı.

Çünkü genellikle vaka tespit edildikten 5 gün sonra hasta ediyor, entübe olunması da 10-15’inci günlerde gerçekleşiyor.

Oysa aradan geçen iki hafta içinde yatan, entübe olan hasta sayısında ve ölümlerde yükselme yerine, tam tersine düşme var.

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Onlar da bu verileri ele alıp, “acaba hata nerede?” sorusuna yanıt bulmak için araştırmaya başlamışlar.

Şüpheleri PCR testleri, testlerde kullanılan enzimlere yönelik bazı ilginç bulgulara da rastlamışlar.

Örneğin Ekim’in başında bir gecede vaka sayısındaki artışa anlam veremiyorlar.

Bu soruyu yöneltenler vaka sayılarındaki gerçek rakamları da bilenler olunca sözlerini daha fazla önemsedim.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı