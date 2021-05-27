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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bu söylem Koca’yı ciddi manada üzmüş

Algı şu şekilde gelişti:

Çin’den Sinovac aşısı gelmeyince, Biontech’in kurucusu Uğur Şahin’e yalvardılar ve Pfizer ile anlaşmanın yolu bulundular; ellerini Şahin rahatlattı…

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Duyduğuma göre bu söylem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ciddi manada üzmüş.

Yakınları ile sohbetinde neredeyse 9 aydır verdiği uğraşın bir meyvesi olarak değil de emeğini dışlayan tarzda gelen yaklaşımlara sitem dolu:

“Daha öncesinden başladık, ama Kasım ayından bu tarafa, Biontech aşısını alabilmek için bire bir görüşüyorum. Biontech ile 120 milyon doz anlaşmasını da bu sayede yapabildik…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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