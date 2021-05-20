Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Bilim kurulunda sağlık hukuku çalışmaları olanlar da yer alıyormuş

Acaba Bilim Kurulu bu tavsiye kararlarını alırken işin hukuki yönüne bakmıyor mu?

Yani biz bunları aldık, ama uygulanması halinde kanuna aykırı mı değil mi bu bizi ilgilendirmez gibi bir bakışla mı hareket ediyor?

Reklam

Normalleşme ve kapanma kurallarının belirlendiği Halk Sağlığı Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akına bu soruyu yönelttim.

Aktardığına göre Bilim Kurulu’nun içinde sağlık hukuku üzerinde ciddi çalışmaları olan hukukçular da yer alıyormuş.

Yasaklara yönelik kararlar alınmadan önce onların incelenmesine sunuluyormuş.

Reklam

Onlar da temel sağlık hizmetleri açısından hangilerinin kanunlara uygun olarak yapılabileceğini, hangilerinin yapılamaz olduğunu belirliyormuş.

“Hukukçu arkadaşlarımızın getirdiğimiz bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettikleri durumlar da oldu” deyip devam etti:

“Yoksa bu kararları nasıl tavsiye edebiliriz? Hukuki olmayan bir kararın altına nasıl imza koyabiliriz?..”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Bu kriminal ‘reality show’u niye izliyoruz?

AKP gerçekten ‘bir kamera, bir tripod’ karşısında çaresiz kalıyorsa bunun nedeni, adalet arayışındaki çaresizliğin milyonlarca insanı bir mafya babasının üstü kapalı tehditlerinden ümit devşirmeye mecbur bırakmasıdır…

İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanına çağrı: Bayramlardaki tören düzensizliğini giderin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen resmi törenin, ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak icra edildiğine dair anons yapılmasına tepki gösterdi. İBB başkanı cumhurbaşkanına çağrı yaptı: “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin.”

Uzmanlar Erdoğan’la aynı görüşte değil: Salgın kontrole alınmadı, 4’üncü dalga olası

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 haftalık süren kapanmanın ardından “Salgını kontrol altına aldık” demişti. Ancak Diken’e konuşan uzmanlar salgının hiçbir dönemde kontrol altına alınamadığını söyledi ve bırakın kontrol altına alınmasını, Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken parametrelerin hiçbir zaman yerine getirilmediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin dört bir yanından 19 Mayıs kutlamaları…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Salgın nedeniyle geçmişte görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yoktu belki ama resmi törenler dışında güne özel etkinlikler de düzenlendi. Özellikle Atatürk’ün bugünü emanet ettiği gençler başroldeydi. Kutlamalara katılanlar, evde kalanların da hissiyatını yanlarına alarak coşkuyu sokağa taşıdı. Bir kez daha O’na minnetlerini sundular günün anlam ve önemine uygun olarak. Kimi pedal çeviredi, kimi gösteri yaptı, kimi koştu…