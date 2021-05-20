Muharrem Sarıkaya: Bilim kurulunda sağlık hukuku çalışmaları olanlar da yer alıyormuş

Acaba Bilim Kurulu bu tavsiye kararlarını alırken işin hukuki yönüne bakmıyor mu?

Yani biz bunları aldık, ama uygulanması halinde kanuna aykırı mı değil mi bu bizi ilgilendirmez gibi bir bakışla mı hareket ediyor?

Reklam

Normalleşme ve kapanma kurallarının belirlendiği Halk Sağlığı Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Levent Akın’a bu soruyu yönelttim.

Aktardığına göre Bilim Kurulu’nun içinde sağlık hukuku üzerinde ciddi çalışmaları olan hukukçular da yer alıyormuş.

Yasaklara yönelik kararlar alınmadan önce onların incelenmesine sunuluyormuş.

Reklam

Onlar da temel sağlık hizmetleri açısından hangilerinin kanunlara uygun olarak yapılabileceğini, hangilerinin yapılamaz olduğunu belirliyormuş.

“Hukukçu arkadaşlarımızın getirdiğimiz bazı kısıtlamaları kanuna uygun bulmayıp düzeltmemizi rica ettikleri durumlar da oldu” deyip devam etti:

“Yoksa bu kararları nasıl tavsiye edebiliriz? Hukuki olmayan bir kararın altına nasıl imza koyabiliriz?..”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı