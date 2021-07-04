Muharrem Sarıkaya: Aşı yaptırmayana ne yapılabilir?

Kişi, vücut bütünlüğünü koruma hakkına sahip olabilir, ama ondan çok daha fazla kişilerin hakkının başladığı yerde bu hakkı tükenir.

Son varyantlarda bir kişinin 7 kişiye virüs bulaştırabildiği, virüse yakalananların aşılı olması halinde hastalığı daha hafif geçirdikleri ve çevrelerine virüs yaymalarının daha az olduğu bilimsel bir gerçek olarak duruyorsa o zaman herkesin de buna uyması gerekir.

Aşı olmak istemiyorsa Almanya’nın aldığı kararda duyurduğu gibi evinde oturabilir.

Böylece hem sağlık sistemine yeni yük getirmez, hem de mevcut virüsü kapması halinde çok sayıda insana yayamaz…

Unutulmasın ki bu ülkede günde 50 kişi hayatını virüs nedeniyle kaybediyor.

Aşı yapılıp yapılmamaları kendi kararları, ama başkasına yük olmadan…

Evlerine kapanabilirler, toplumdan izole olabilirler, kimsenin de onlara karışma hakkı yok.

Ama hastalık kaptıklarında onun bedelini toplum olarak hepimiz ödediğini de unutmayalım…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı