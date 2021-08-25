Muharrem Sarıkaya: AK Parti grup başkanına tezkere planlarının olup olmadığını sordum

Taliban Sözcüsü dünkü basın toplantısında, bütün Batılı güçlerin 31 Ağustos’a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bununla da kalmadı arkadaşım Mehmet Akif Ersoy’un sorusu üzerine aynen şunları söyledi: “Biz bu konuda daha önce görüşümüzü söyledik. 31 Ağustos son tarih. Bu ülkede Türk askerinin kalmasına da gerek yok. 31 Ağustos’ta Türk askeri de çıkmalı…”

Bu söz üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’yı arayıp, 31 Ağustos’tan sonrasına yönelik bir Tezkere planlarının olup olmadığını sordum.

Buna ilişkin şu an bir hazırlıklarının olmadığını belirtip ekledi: “Görüşmeler sürüyor. Ocak ayında çıkan mevcut Tezkere’nin süresi zaten uzundu, 18 aydı. Durumun ne olup olmayacağı görülmeden adım atılamaz. Dışişleri, Milli Savunma bakanlıklarımızın temaslarının ne sonuç vereceğini görmeden bir şey söylemek doğru da olmaz. Eğer kalmak gerekiyorsa Tezkere gelir…”

Ancak, AK Parti içinde eğer görev süresinde bir uzatmaya gidilmesi gerekirse, bunun için yeni bir Tezkere’nin gerekmeyeceğine yönelik bir kanı var.

Bu grup, mevcut Tezkere’nin süresine bakılması, NATO’nun görevi ile bağlı kalınmaması gerektiği gibi bir görüşü dile getiriyor.

Hemen belirteyim, bu doğru bir yaklaşım olmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sıkıntıya sokar.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı