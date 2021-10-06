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Yaramazlara biraz batar!

Muhammed Ali çizimleriyle de nakavt etti

Boks efsanesi Muhammed Ali’nin çizimlerinden oluşan koleksiyon açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara (8,9 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin New York kentindeki Bonhams müzayede evinde düzenlenen açık artırmada Ali’nin elinden çıkan 26 çizim satışa çıkarılmıştı.


En çok talep gören çizim ‘Arı gibi sokar’ oldu. 1978 yılında kağıt üzerine çizdiği meşhur “Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım” sözlerinin olduğu çizim açık artırma öncesi, 40-60 bin olarak tahmin edilen fiyatının çok üstüne 425 bin dolara (3,8 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraflar: Bonhams

Şampiyonun kariyer, din ve sosyal adaletle ilgili düşüncelerini çocuksu olarak nitlendirilebilecek bir uslupla anlattığı çizimleri toplamda 945 bin dolara alıcı buldu.

Ali’nin sanata olan ilgisi çok bilinmese de maçlardan ya da antrenmanlardan sonra çizim yapmayı sevdiği biliniyor. Babası profesyonel bir sanatçı olan Ali bu konuda ders de almış.

Cassius Clay adıyla ilk kez bu unvanı kazandıktan sonra 1964’te İslam’a geçtiğini açıklayan eski dünya ağır siklet şampiyonu, Parkinson hastalığıyla uzun bir mücadelenin ardından 2016’da 74 yaşında hayatını kaybetmişti.

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