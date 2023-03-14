Muhabirimiz Mesude Erşan’a TGC Gazetecilik Başarı Ödülü

Diken muhabiri Mesude Erşan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazandı. Erşan, ‘Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yasada var, pratikte yok!’ başlıklı haberi nedeniyle İnternet Haber Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü TGC, 1959’dan bu yana düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde kazananları açıkladı.
Ödül jürisi Aslı Öymen (muhalif.com.tr Yazarı), Deniz Zeyrek (Sözcü gazetesi yazarı), Esra Alus (ANKA haber editörü), Hakan Güldağ (TGC Genel Sekreter Yrd.- Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı), Harun Simavi (diken.com.tr kurucusu), Serkut Bozkurt (ABC Gazetesi Genel Yayın Müdürü), Ümit Aslanbay’dan (Cumhuriyet Kitapları Yayınevi İçerik Editörü) oluştu.
Jüri, Diken muhabiri Erşan’ın 11 Ağustos 2022’de yayımlanan haberini ödüle değer buldu. İnternet kategorisinde ayrıca, Akın Bodur’un Gazete Durum’da yayımlanan ‘Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek’ başlıklı haberini övgüye değer gördü. Seyhan Avşar halktv.com’da yayınlanan ‘Bir Aktroll’ün İtirafları’ konulu röportajı, Atilla Türker ajansspor.com’da yayınlanan ‘Beşiktaş’ta boru davası’ başlıklı köşe yazısı ödüllendirildi. Seçici kurul ayrıca, Cengiz Erdinç’in kisadalga.net’de yayımlanan ‘Sararmış Bir Aile Fotoğrafı’ başlıklı köşe yazısını övgüye değer gördü.