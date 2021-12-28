Muhabir ‘Açma dedik ya’ diye azarlanmıştı: Bakan da bagajı göstermedi

Yerli elektrikli otomobil TOGG’un tanıtıldığı canlı yayında bagajı açıp göstermek isteyen muhabirin azarlanması üzerine gündeme gelen ‘Bagajda ne var?‘ sorusuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yanıt vermedi.

TGRT’de dün haber bülteni sırasında Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) otomobillerinin üretiminin yapılacağı Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikaya canlı bağlanılmıştı.

İHA mubabiri Uğur Uslubaş otomobille ilgili bilgiler verirken kameraman da görüntü alıyordu. Bu sırada muhabir. “Tamamen çok şık C segmentin en güzel özellikleri…” diye otomobili övüp bagajı açtığı sırada bir görevli gelip “Bagajı açmıyoruz” diye bağırdı. Hışımla bagajı kapatan görevli “Açmıyoruz diyoruz ya” diyerek muhabiri azarladı.

Muhabir “Canlı yayındayız” diyerek durumu toparlamaya çalışsa da görevli ısrarını sürdürdü: “Olabilir ama açmayın diyorum!”

Sosyal medyada bagajın neden gösterilmek istenmediği sorgulanırken bagajda ne olduğu sorusu gündeme geldi.

Bakan Varank ‘Bagaj önemli‘ notuyla TOGG’un bagajına bakan MasterChef yarışmasından İtalyan şef Danilo Zanna’nın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın açısı nedeniyle içi görünmediğinden bagaj gizemini korumaya devam ederken Twitter’da kullanıcılar neden bir İtalyan şefin bagaja baktığını sordu.

Bazı kullancılar da aracın fiyatını ve elektrikli araçlardan alının ÖTV’yi gündeme getirerek asgari ücretlilerin alım gücüne dikkat çekti.