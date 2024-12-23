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Yaramazlara biraz batar!

Muğla'da makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza

Muğla’nın Ula ilçesinde evinde makak ve vervet maymunu besleyen kişiye 10 bin lira ceza kesildi. Hayvanlar korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

Karabörtlen Mahallesi’nde bir kişiye ait evde yasa dışı yaban hayvanı bulundurulduğu ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetim yaptı.


Denetimde evde beslenen makak ve vervet maymununa el konuldu.

AA’nın aktardığına göre ev sahibi yabancı uyruklu kişiye 10 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yurt dışından kaçak yollarla sokulan sahiplenilmesi yasak makak ve vervet maymunu korumaya alındı.

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