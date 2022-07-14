Bakan Kirişci: Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirdi.

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Mesudiye Mahallesi’nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 12:21’de yangın çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, “Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız” demişti.

Kirişçi, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

#DATÇA YANGINI EKİPLERİMİZİN YOĞUN ÇABALARI SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 14, 2022

Bölgedeki 450 hanede yaşayan 2 bin 500 yurttaşın tahliyesi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınından 19 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Gece duran havadan müdahale sabah yeniden başladı

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. ‘Deneme’ uçuşu yaptığı belirtilen bu helikopterlerin etkisiyse sınırlı oldu. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, konuyla ilgili ”Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor” demişti.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve beş uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500’e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.