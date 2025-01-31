MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün

2025’e ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödemesi için bugün son gün.

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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) duyurusuna göre 2025’e ilişkin MTV’nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak.

Taksit ödemesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığıyla mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabilir.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi’nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, kimlik numarasıyla tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek dijital kanallardan 23.50’ye kadar ödeyebilir.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya ‘gib.gov.tr’ adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak girilmesi önemli.