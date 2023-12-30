MTV’ye yüzde 58,46 zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 2024’te uygulanacak MTV tarifeleri açıklandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmadı.
2024’te MTV tarifesi şöyle:
Türkiye son beş yılın en yüksek kızamık vaka sayısına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2023’ün ilk altı ayında 2 bin 833 kesin vaka saptandı. Avrupa’daki vakaların yaklaşık yarısı bizden bildirildi. Vakaların yüzde 86’sı İstanbul’da.
İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25’i geçmemesi kararı aldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi.
Pasaport, vize, tapu ve yurt dışından getirilen telefonların harç tutarlarına yüzde 58,48 oranın zam geldi.
İstanbul’da Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’deki bazı yollar, yılbaşı tedbirleri kapsamında yarın trafiğe kapalı olacak.