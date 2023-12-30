MTV’ye yüzde 58,46 zam

Türkiye son beş yılın en yüksek kızamık vaka sayısına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2023’ün ilk altı ayında 2 bin 833 kesin vaka saptandı. Avrupa’daki vakaların yaklaşık yarısı bizden bildirildi. Vakaların yüzde 86’sı İstanbul’da.