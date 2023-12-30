Yaramazlara biraz batar!

MTV’ye yüzde 58,46 zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 2024’te uygulanacak MTV tarifeleri açıklandı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmadı.

2024’te MTV tarifesi şöyle:

Otomobiller ve arazi taşıtları

Motosiklet

Minibüs, otobüs ve kamyonetler

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