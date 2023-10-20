MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal edildi

MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs), İsrail-Hamas savaşı nedeniyle önümüzdeki ay yapılacak töreni iptal etti.

Fotoğraf: MTV

Tören, Thirty Seconds To Mars, BTS’den Jung Kook ve Renée Rapp’ın katılımıyla 5 Kasım’da Paris’te gerçekleştirilecekti.

İptal kararı şu sözlerle duyuruldu: “MTV EMA’lar her yıl evrensel müziğin kutlandığı geleneksel etkinliktir. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayları izlemeye devam ederken, bu kutlamayı yapmak uygun gelmiyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu an bir yas anıdır.”

Öte yandan bu kararın “Tören için dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çalışan, ekip üyesi, sanatçı, hayran ve iş ortakları için tedbir amacıyla” alındığı belirtildi.

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen tören, geçen yıl Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi ve şarkıcı Rita Ora’nın ev sahipliğinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilmişti.

Taylor Swift geçen yılki EMA’ların en büyük kazananı olmuş ve en iyi sanatçı, en iyi video ve en iyi uzun video dahil olmak üzere dört ödül toplamıştı.

Swift, bu yıl da yedi ödülle en çok aday gösterilen isim olurken, Olivia Rodrigo ve SZA altışar ödülle ikinci sırada yer aldı.