Gecenin en büyük ödülünü kazanan Taylor Swift, MTV’nin töreninde hayranlarına müjde verdi

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri töreninden gecenin en büyük ödülüyle ayrıldı. ”All Too Well”le en iyi klip kategorisindeki ödülün sahibi olan Swift, bu dalda üçüncü kez ödül kazanan ilk isim.

Taylor Swift Fotoğraf: Reuters

MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam ABD’nin Newark kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2015 ve 2019’da da en iyi klip ödülünü alan Swift’in hayranlarına bir de müjdesi vardı. Yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı. Albümün 21 Ekim’de çıkacağını belirten Swift, ”Bu yıl aday olan kliplerin dördünün de yönetmeninin kadın olması gurur verici” dedi.

Gecenin diğer büyük ödülünü Britanyalı Harry Styles kazandı. ‘Harry’s House’ yılın albümü seçildi. Styles törene katılamadı.

Dove Cameron. Fotoğraf: Reuters

ABD’li şarkıcı Billie Eilish ‘Happier Than Ever‘la yılın şarkısı, Trinidad doğumlu Nicki Minaj en iyi hip-hopçu, Red Hot Chili Peppers en iyi rock grubu, ABD’li oyuncu ve şarkıcı Dove Cameron en iyi yeni şarkıcı, Porto Rikolu Bunny yılın sanatçısı, Lisa en iyi K-Pop şarkısı dalında ödül aldı. BTS yılın grubu seçildi.

Fotoğraf: MTV

ABD’li oyuncu Johnny Depp de gecenin ‘sürpriz konuğuydu.’ Depp aslında bizzat törende değildi. Ancak, MTV’nin gece boyunca sahnede ‘uçan’ astronot maskotunun kaskına yüzü yansıtıldı.

Törenin başında ‘çalışması gerektiğini’ söyleyen Depp’in şu esprisi ‘duyuldu’: ”Düğünlerde, doğum günlerinde ve diğer kutlamalarda hizmet etmeye hazırım.”