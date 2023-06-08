MSB’den bedelli askerlik yapacaklara ‘ödeme’ uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik hizmetine müracaat edenlerin 23 Haziran’a kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

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2023’ün zamlı bedelli askerlik ücreti ocak-temmuz ayları için 104 bin TL lira olarak belirlenmişti.

MSB bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceğini hatırlattı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00’te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”