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Yaramazlara biraz batar!

MSB ‘üniformanla fotoğraf paylaş’ akımına karşı harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada ‘üniformanla fotoğraf paylaş’ etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti.

AA’nın aktardığına göre bir sosyal paylaşım sitesinde başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı henüz belli olmayan akımla birlikte 24 saat içinde asker ve polisin aralarında bulunduğu çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.


Kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sorununa neden olabileceği belirtilen paylaşımları yapanların tek tek tespiti için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı paylaşım yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

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