Motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine gece yarısı 58 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
Zamlı fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Ekonomim‘in haberine göre motorine 58 kuruş zam geldi.
İstanbul ve Ankara’daki güncel akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…
İstanbul Avrupa yakası:
- Benzin: 42,12 lira
- Motorin: 43,30 lira
- LPG: 26,03 lira
İstanbul Anadolu yakası:
- Benzin: 43,01 lira
- Motorin: 43,24 lira
- LPG: 25,49 lira
Ankara:
- Benzin: 42,56 lira
- Motorin: 43,87 lira
- LPG: 26,04 lira