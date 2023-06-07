Motorine zam

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam yapıldı.

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Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı.

Motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı. Benzin fiyatlarıysa şimdilik değişmedi.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 20 lira 79 kuruşa, Ankara’da 21 lira 19 kuruşa, İzmir’deyse 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları 23,50 TL seviyesindeydi.

Geçen yılın başındaysa benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin 12,76 TL düzeyindeydi.