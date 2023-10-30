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Yaramazlara biraz batar!

Motorin fiyatlarına indirim bu gece

Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,57 liralık indirim gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.


Ekonomim’in akaryakıt sektörü kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre motorine bu gece 1,57 TL’lik indirim bekleniyor.

İndirimle motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 37,99 liraya, Ankara’da 38,58 liraya ve İzmir’de 38,73 liraya düşecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi yok.

Güncel benzin ve motorin fiyatlarıysa şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 35,02 TL
  • Motorin: 39,56 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası
  • Benzin: 35,07 TL
  • Motorin: 39,62 TL

Ankara

  • Benzin: 35,68 TL
  • Motorin: 40,19 TL

İzmir

  • Benzin: 35,78 TL
  • Motorin: 40,34 TL

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