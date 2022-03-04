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Yaramazlara biraz batar!

MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2022 sezonu yarın Katar Grand Prix’siyle başlıyor.

Fotoğraf: AA

Yarış, Katar’ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 18.00’de başlayacak.


Organizasyon, takviminde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım’da İspanya’nın Ricardo Tormo Pisti’ndeki yarışla sona erecek.

Bu sene MotoGP takvimine yeni giren ülkeler Endonezya ve Finlandiya.

MotoGP’de geçen yıl Yamaha’nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Organizasyonda Türk pilot yok.

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