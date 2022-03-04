MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor

Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya, Batı cephesi ekonomik yaptırımlarla karşılık verirken, Türkiye ‘zorunlu’ ticaret partneri Rusya için alternatif ödeme yolları üzerinde çalışıyor. Masada, milli para birimleriyle ticaret, SWIFT’in yerine Rus sistemi SPFS’ye katılım, ‘barter’ ve üçüncü ülkeler üzerinden ticaret var.