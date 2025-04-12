Mossad'a casusluk operasyonu: Altı sanığa toplamda 98 yıl hapis cezası

İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk faaliyetlerde bulundukları belirlenen yedi sanık hakkında karar verildi. Altı sanığa 15 ile 18 yıl arasında hapis cezaları verildi.

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İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek, Dila Sultan Şimşek ve Nejdet Majoli’yle avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ersin Tumlucalı’yı ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan 18 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Benan Tumlucalı’yı da aynı suçtan 16 yıl sekiz ay hapisle cezalandıran heyet, bu sanığın da tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek’i de aynı suçtan 15 yıl yedi ay 15’er gün hapis cezasına çarptırarak, bu sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, aynı suça ilişkin sanık Nejdet Majoli’nin, ‘yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Ersin Tumlucalı, Benan Tumlucalı, Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek, Dila Sultan Şimşek ve Nejdet Majoli’nin, İsrail, istihbarat servisi Mossad’ın birimi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların İsrail istihbaratı tarafından Türkiye’de hedef gösterilen kişilerin fotoğraflarını çekme, ikamet adreslerini ele geçirme gibi faaliyetlerde bulundukları aktarılmıştı.

Yedi sanığın, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.