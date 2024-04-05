Moskova saldırısı tetikledi: Türkiye Tacikistan'a vize muafiyetini kaldırdı

Tacikistanlı Moskova saldırganlarından ikisinin Türkiye üzerinden Rusya’ya uçtuğu tespit edilmişti. Türkiye bunun üzerine Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetini kaldırdı.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı dört saldırgan tarafından saldırı düzenlemişti. 143 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Daha sonra saldırganların tamamı yakalanmıştı. Dördünün de Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenmişti.

Bunlardan ikisinin biten biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları da tespit edilmişti.

Bu arada IŞİD 28 Ocak’ta da İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne saldırmıştı. İki saldırgandan biri yine Tacikistanlıydı.

Türkiye bunun üzerine Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Tacikistan vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti hakkını kaldırdı.