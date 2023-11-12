Moschino’nun yeni kreatif direktörü Davide Renne 46 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan tasarımcı Davide Renne, lüks moda evi Moschino’nun kreatif direktörlüğüne getirilmesinden dokuz gün sonra, 46 yaşında hayatını kaybetti.
Moschino’yu da bünyesinde barındıran Aeffe grubu, Renne’nin ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Aeffe Başkanı Massimo Ferretti, “Bu dramatik dönemde yaşadığımız acıyı anlatacak kelime yok. Davide henüz birkaç gün önce aramıza katılmıştı, ani bir hastalık onu bizden çok erken aldı” dedi.
Renne’nin Milano’da hayatını kaybettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.
46 yaşındaki Renne’nin Moschino için ilk koleksiyonunu şubat ayında Milano Moda Haftası’nda tanıtması bekleniyordu.