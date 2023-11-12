Yaramazlara biraz batar!

Moschino’nun yeni kreatif direktörü Davide Renne 46 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan tasarımcı Davide Renne, lüks moda evi Moschino’nun kreatif direktörlüğüne getirilmesinden dokuz gün sonra, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Instagram

Moschino’yu da bünyesinde barındıran Aeffe grubu, Renne’nin ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.


Aeffe Başkanı Massimo Ferretti, “Bu dramatik dönemde yaşadığımız acıyı anlatacak kelime yok. Davide henüz birkaç gün önce aramıza katılmıştı, ani bir hastalık onu bizden çok erken aldı” dedi.

Renne’nin Milano’da hayatını kaybettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

46 yaşındaki Renne’nin Moschino için ilk koleksiyonunu şubat ayında Milano Moda Haftası’nda tanıtması bekleniyordu.

SON HABERLER

Flörtleşme uygulamalarından bıkanlara yedi öneri

Profil kaydırmak akbil doldurmak kadar romantik gelmeye başladıysa flörte yaklaşımı değiştirmek için The Guardian birkaç öneri sunmuş. Günümüzde flört etmek samanlıkta iğne aramak kadar eğlenceli. Eğer ki ghostlanmıyorsanız (görmezden gelinmek) sahte bir profille kandırılıyorsunuz ya da dolandırılıyorsunuz. Tuvaletteyken bile potansiyel flörtleri sağa sola kaydırıyoruz. Her mesaja ‘ahahha’ diye cevap verenler arasından sıyrılmaya çalışıyoruz. Çünkü gelecek […]

9 Soruda: Aralıklı oruç

2012’de 5:2 diyetiyle (haftanın iki günü 500/600 kalori eksik almak) nam salan aralıklı oruç, günümüzde zaman kısıtlı yeme modeliyle biliniyor. Her gün en az 12 saat oruç yapılan bu modelin en popüleri 16:8 versiyonu (8 saatlik yeme penceresi, 16 saat oruç). Peki aralıklı oruç sizi daha fit, daha sağlıklı ve hatta daha genç kılar mı? […]