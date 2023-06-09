Morgan Stanley’in faiz tahmini: Haziranda yüzde 20

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini haziranda yüzde 20, ağustostaysa yüzde 25’e yükselteceği tahminini paylaştı.
Yeni ekonomi yönetiminin oluşması sonrası, yabancı bankaların MB’nin faiz politikasına dair raporları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, MB’den haziran toplantısında faizleri yükseltmesini bekliyor.
Yine ABD merkezl JP Morgan da haziran toplantısında MB’nin faizi yüzde 25’e yükseltebileceğini belirtmişti.
Morgan Stanley raporunda da 22 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükselmesinin beklendiği belirtildi. Ağustosta bunun yüzde 25’e çıkabileceğini öngörüldü.