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Yaramazlara biraz batar!

Morgan Stanley’den Ethereum raporu: Hakim konumunu rakiplerine kaptırabilir

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, en büyük altcoin Ethereum’un risklerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Fotoğraf: Pixibay

Raporda Ethereum’un merkezsiz finans (DeFi) ve takas edilemez token (NFT) sektöründeki hakimiyeti kabul edilse de ağdaki zayıflıklar ve işlem ücreti problemlerine ayrı bir parantez açılmış.


Banka bu bağlamda Ether’in akıllı sözleşme ağı olarak öncü pozisyonunu, daha hızlı ve daha düşük maliyet sunan alternatif ağlara kaptırabileceği görüşünde.

Raporda öne çıkan rakiplerse Cardano, Polkadot ve Solana.

Morgan Stanley raporunda ayrıca Ethereum’un Bitcoin’e göre daha merkezi bir yapıya doğru kaydığı ve volatilitenin de halen daha yüksek seyrettiği vurgulanıyor.

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