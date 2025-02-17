Morgan Stanley dolar/lira tahminini düşürdü

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, doların 2025 sonunda 41 lira, 2026 sonundaysa 44 lira olmasını bekliyor.

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Bankanın ‘2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi’ raporunda lira için “Tahminlerimize göre Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak” dendi.

Ekonomim‘in haberine göre banka dolar/TL’nin 2025 ilk çeyrekte 36,50, ikinci çeyrekte 38, 2025 sonunda 41 ve 2026 sonundaysa 44 olmasını bekliyor.

Morgan Stanley, 23 Ekim 2024’te 2025 yılı sonu için 43 lira tahmininde bulunmuştu.

Dolar rekor seviyede

Türkiye’de dolar yılbaşından bu yana kademeli olarak yükseliyor.

2025’in başında bu yana yüzde 2,41’lik artış yakalayan dolar şu an 36,22 lira.