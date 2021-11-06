Mona Lisa’nın kopyası açık artırmaya çıkıyor

Rönesans döneminde yaşamış İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa eserinin 400 yıllık kopyası açık artırmayla satışa çıkıyor.

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1518’de Fransız Kralı I. Francois tarafından Leonarda Da Vinci’den satın alınan orjinal eser Fransa’daki Louvre müzesinde sergileniyor.

Salı günü Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek açık artırmada kopyasının 200 bin avroya (2,2 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

1600’lü yıllarda yapılan kopyanın, orijinaline çok yakın olduğu, bu nedenle ressamın esere erişim imkanına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Geçen aylarda yine 17’nci yüzyıla ait başka bir kopya 2,9 milyon avroya satılarak ‘reprodüksiyon rekoru’ kırmıştı.