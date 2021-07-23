Model Emily Ratajkowski İrlanda’daki iki basketbol takımına forma sponsoru oldu

ABD’li model ve oyuncu Emily Ratajkowski, İrlanda’daki iki genç basketbol takımına forma sponsoru oldu. İki yıl süreyle formaların üzerine Ratajkowski’nin kurduğu Inamorata markasının adı olacak. Ünlü model, ayrıca, antrenman masraflarını da karşılayacak.

Fotoğraf: Reuters

County Cork’taki Bantry Basketbol Kulübü, 15 ve 16 yaş altı takımlarının forma sponsoru arayışına, Ratajkowski’nin ‘çare olduğunu’ açıkladı. Coach Pat Curran, sosyal medya hasaplarından, “Onun desteği iki takımı da ateşledi” yazdı. 30 yaşındaki mankenin babası John’un 20 yıl önce Bantry için oynadığını ve Emily Ratajkowski’nin çocukluğundan beri kulübe adını veren kasabayı çok sevdiğini anımsattı.

Covid-19 salgınında İrlanda’daki çok sayıda şirketin, işletmenin kapandığını, bu nedenle forma sponsoru bulmakta zorlandıklarını belirten Curran, “John benim arkadaşım. Onunla konuştum ve, ‘Emily takımlarımızdan birine sponsor olmak ister mi’ diye sordum. Beş dakika içinde, ‘Çok isterim’ diye yanıt geldi” yazdı.

Fotoğraf: Bantry

Emily Ratajkowski’nin kadın, LGBT+ haklarının aralarında bulunduğu çok sayıda konuda sesini yükselten, ‘dezavantajlı’ gruplara destek veren bir isim olduğunun altını çizen Curran, kendi oğlunun da sponsorluk haberine çok sevindiğini ifade etti.