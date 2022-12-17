MKM konserinin iptal edilmesini protesto eden 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 31’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenleyeceği konser kaymakamlıkça iptal edildi.

Fotoğraf: Twitter

MKM’nin açıklamasında şunlar dendi: “Siyasi iktidarın kültür ve sanat başta olmak üzere tüm yasaklarına karşı ‘Em ê Bêjin-Biz Söyleyeceğiz’ şiarıyla organize edilen etkinliğin Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından keyfi şekilde yasaklandığı.”

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın ‘kamu düzeni ve genel asayişin bozulmasına neden olacağı’ gerekçesiyle konserin iptal edilmesine Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi önünde tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun da arasında olduğu kitleye polis müdahale etti, birçok kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı ve polis müdahalesine tepki gösteren HDP’li Piroğlu, ‘yasaklamaya karşı yapılması istenen basın açıklamasına dahi tahammül edilmediğini’ söyledi. Piroğlu, şunları dedi: “İktidarın kültüre, Kürde ve Kürdün diline düşmanlığı devam ediyor. Yasaklarla bizim sesimizi kısamazlar, halayları durduramazlar.”

MKM'nin Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri yasaklayanlar, Kürt müziğine ve kültürüne karşı tahammüsüzlüklerini açıkça göstermişlerdir. Kürt'ü inkar eden, dilini ve müziğini yasaklayan, engelleyenler kaybedecek. pic.twitter.com/2GIymQwA6d — HDP İstanbul (@HDPistanbul) December 17, 2022

MA’nın aktardığına göre gözaltına alınan 25 kişi Fatih’te bulunan Vatan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne götürüldü.

Konseri düzenlemede ‘kararlı olduğunu’ belirten MKM, Twitter’dan konser etkinliğinin saat 19.00’da Bağcılar HDP İlçe Örgütü’nde düzenleneceğini duyurdu.