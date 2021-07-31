Diken

Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Faturayı ödemek harabeye çevirdikleri yere komşu ülkelere kalıyor

İnsanların bulundukları coğrafyada yaşama, barınma ve karnını doyurma olanağı kalmamışsa göç etmesi kaçınılmaz. Göç ederken de kendilerine benzeyen değil, benzemeyen coğrafyalara göç etmek için çabaları da anlaşılaşılabilir bir durum. Ayrıca ülkelerinin yaşadığı kaostan sorumlu olanlar onlar da değil. Sorumlu olanlar da hiçbir fatura ödemeden yakıp, yıkıp, çoraklaştırıp gidiyorlar. Faturayı ödemek ise harabeye çevirdikleri yere komşu ülkelere kalıyor. 

Irak’ta, Suriye’de ve son olarak da Afganistan’da yaptılar bunu.


Miyase İlknur’un yazısı

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.