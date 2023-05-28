Mithat Sancar: Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oyunu kullandı. Sancar, “Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık” dedi.

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Sancar, eşi Fatma Ceran Sancar ile Çankaya’daki Ayten Şaban Diri İlkokulu’na gelerek 4099 numaralı sandıkta oy verdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına katılım oranının yüksek olmasını beklediğini belirten Sancar, tüm seçmenlerden sandığa gidip oylarını kullanmalarını istedi.

Sancar, şöyle devam etti: “Seçim sonuçlarıyla aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum, hayırlı olacağına inanıyorum. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor, oy kullanmak hem yurttaşlık görevi hem demokratik bir sorumluluktur ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz.”

Sancar, bir soru üzerine katılım oranının yüksek olduğu yönünde bilgi aldığını belirterek, “İlk bilgiler yurttaşlarımızın sandığa yoğun bir şekilde gittiklerini gösteriyor. Katılımın daha da artacağını sanıyorum” dedi.