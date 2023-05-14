Mithat Sancar: Anadolu Ajansı suç işliyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anadolu Ajansı’nın toplumu manipüle ederek suç işlediğini söyledi.

Fotoğraf: Anka

Anadolu Ajansı, önceki seçimlerde olduğu gibi veri akışıyla ilgili tartışmaların odağında. Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, AA’nın verileriyle ilgili manipülasyon yaptığını söylemişti.

Bir tepki de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi.

Sancar, ”AA aleni şekilde toplumu manipüle ederek suç işliyor. AA’nın iktidarın sesi olduğunu bir an için bile akıldan çıkarmayalım. Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur. Gözünüz ve kulağınız bizde olsun!” dedi.