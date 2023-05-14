İmamoğlu ile Yavaş’tan ortak açıklama: Öndeyiz

İstanbul ve Ankara büyükşehir başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ortak açıklamasında AA’nın manipülasyon yaptığı belirtildi. Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışta önde olduğu söylendi.

Fotoğraf: CHP

İki başkan aynı zamanda millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayları.

Kılıçdaroğlu adına açıklama yaptığını söyleyen İmamoğlu şunları söyledi:

*Yine bir Anadolu Ajansı vakası yaşıyoruz. AA’nın itibarı sıfırın altındadır. Vatandaşlarımız itibar etmemeli. AA’nın verileri yok hükmündedir.

*2015 seçimlerinde Erdoğan yüzde 65’le başlatmıştı. Ancak yüzde 40’la bitmişti. Yani 25 puanlık bir algı var. Kasımda da 26 puanlık algı vardı.

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*2018 seçimlerinde de 15 puana yakın bir düşüş ve algı vardı.

*2019’daysa gücü yetmiyor buna ve ekranlarını kapatıyor.

*Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir.

*Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek düzeyde.

Yavaş: Öndeyiz

Yavaş’sa şunları söyledi:

*31 Mart seçimlerinde de rakiplerimi çok önde başlatmışlardı. Yüksek çıktığımız sandıklara itiraz etmek suretiyle kendi işlerine gelen verilerin akışını sağlıyorlar. Açılan sandık verileri yüzde 23,87. Elimizdeki verilere göre Kılıçdaroğlu önde, umarım ilk turda bitireceğiz.